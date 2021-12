In der ersten Dezember-Woche hat die Bundespolizeidirektion Pirna in ihrem Zuständigkeitsbereich in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt insgesamt 21 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen, die mutmaßlich über Belarus nach Europa kamen. Die sächsisch-polnische Grenze stelle dabei weiter den Schwerpunkt der illegalen Einreisen dar, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.