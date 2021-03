Die Bundeswehr plant, einen bis zu 1.000 Mann starken Truppenverband in der Oberlausitz zu stationieren. Das sagte Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im Gespräch mit MDR AKTUELL. Damit solle auch der Strukturwandel in den Oberlausitzer Braunkohle-Regionen unterstützt werden. Die Entscheidung zur Stationierung werde 2023 fallen und bis 2031 vollzogen. Zugleich wolle man den Truppenübungsplatz in der Oberlausitz stärker nutzen und weiterentwickeln. Dies sei auch eine Chance für regionale Unternehmen.

Als weitere Schwerpunkte der künftigen Bundeswehr-Tätigkeit in Sachsen nannte Kramp-Karrenbauer die Forschung und Entwicklung autonomer Systeme sowie Heeres-Instandsetzung, Aus- und Weiterbildung. Die Höhe der Bundeswehr-Investitionen für dieses Paket konnte die Bundesverteidigungsministerin noch nicht beziffern. In den vergangenen fünf Jahren habe die Bundeswehr in Sachsen 110 Millionen Euro investiert. Bis 2027 seien bereits weitere 420 Millionen Euro geplant. Annegret Kramp-Karrenbauer will sich heute mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer im Kraftwerk Boxberg treffen. Dort soll eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet werden.