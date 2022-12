Am Dienstag sind im Landkreis Görlitz mindestens 17 Linien betroffen, teilt das Landratsamt mit. Dort entfallen vielfach einzelne Fahrten am Nachmittag. Die Linie S16 fällt am Nachmittag komplett aus. Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Markersdorf und der Oberschule Reichenbach gebe es nach dem Unterrichtsende keine Fahrten. Auch zum Unterrichtsbeginn der Grund- und Oberschule Reichenbach war der Busverkehr gestört, heißt es vom Landratsamt. An der Oberschule fiel der Unterricht deshalb aus, teilt die Schule auf Nachfrage mit. Nur drei Schüler kamen für eine Notbetreuung in das Schulgebäude. Zum letzten Schultag vor den Ferien am Mittwoch sollen die Schülerinnen und Schüler für drei Unterrichtsstunden nochmal in die Schule kommen, so die Schulleitung.