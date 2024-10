Am Freitagvormittag hat sich in Oderwitz ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 63 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße 96 in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem stehenden Linienbus. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus geschafft werden. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Bundesstraße knapp zwei Stunden voll gesperrt.