In der Region Löbau-Zittau fallen am heutigen Donnerstag mehrere Stunden die Linienbusse aus. Grund ist eine Belegschaftsversammlung bei der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG). In der Zeit von 9 bis 14 Uhr werden die Linien demnach nicht bedient. Davon betroffen ist auch der Schulbusverkehr am Nachmittag, weil die Busse dann später fahren. Außerdem könnten die Busse ab 14 Uhr recht voll werden, so das Landratsamt Görlitz. Eine Übersicht zu den konkreten Linienbus-Ausfällen ist auf der Internetseite der KVG unter den Verkehrsmeldungen einsehbar.