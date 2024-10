Der erste sächsische Cannabis-Club wird in Görlitz entstehen. Die Landesdirektion für Inneres, Soziales und Gesundheit hat einen Antrag eines Görlitzer Vereins bewilligt, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Die Cannabis-Clubs dürfen nach der neuen Rechtslage das Rauschmittel selber anbauen und in den festgelegten Mengen an ihre Mitglieder weitergeben.