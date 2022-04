Ran ans Kraut – ein Leitsatz, den sich die Görlitzer Emma Friedrichs, Louise Dobslaff, Johanna Riedel und Johann Ludewig zu eigen gemacht haben. Die vier Zwölftklässler des Augustum-Annen-Gymnasiums produzieren Möhren-Chips. Dabei wird das dazugehörige Grün mitverwertet. Das Kraut landet nämlich völlig unverdient oft in der Tonne.

Wir sagen der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Emma Friedrichs Sprecherin des Erfinder-Teams

Nicht in die Tonne - in den Mund

Tatsächlich, schwärmt Johanna, enthalte das Möhrenkraut mehr Vitamine als die Karotte selbst. "Da ist Vitamin C, Vitamin K und auch Magnesium und Eisen enthalten. Und das ist eben sehr gesund." Das Kraut soll außerdem viele Bitterstoffe und Ballaststoffe besitzen. Die wiederum brächten die Verdauung in Schwung.

Der Weg aufs Treppchen

Mit ihrer Geschäftsidee, alles von der Möhre zu verwerten, haben Emma, Johanna, Louise und Johann im vergangenen Jahr sogar das Bundesfinale des Schülerwettbewerbs der Boston Consulting Group (BCG) "Business at School" erreicht. Damals verkündete Emma zu Beginn der Präsentation: "Wir sagen der Lebensmittelverschwendung den Kampf an." Das Team aus Görlitz hatte Erfolg und landete auf Platz drei. Die Chips seien gesund sowie nachhaltig und die Produktionsstrategie langlebig, begründete die Jury in München ihre Entscheidung.

Am Augustum-Annen-Gymniasium in Görlitz können Schülerinnen und Schüler zwischen einem naturwissenschaftlichen, sprachlichen und künstlerischen Profil wählen. Bildrechte: PantherMedia/Harald Biebel Das Görlitzer Augustum-Annen-Gymnasium nimmt seit fast 20 Jahren am Schülerwettbewerb der Boston Consulting Group "Business at School" teil. Seit gut zehn Jahren wird die Schule dabei von den Wirtschaftsjunioren des Landkreises Görlitz unterstützt. Die Experten geben den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke in wirtschaftliche Themen. Dadurch bekommen die Jugendlichen Impulse, um ihre eigene Geschäftsidee voranzubringen. https://www.wj-goerlitz.de

Erst das Patent, dann auf den Markt

Jetzt, fast ein Jahr später, ist das Patent für die "Ganzze Pflanzze" angemeldet. Die Wirtschaftsjunioren aus dem Landkreis Görlitz haben bei der Kalkulation und Weiterentwicklung geholfen. So sind auch die Verträge mit Lieferanten und einem Hersteller bereits in Arbeit. Es könnte also nicht mehr lange dauern, bis die vier jungen Unternehmer ihre Möhren-Chips auf den Markt bringen können.

Die Suche nach der Knusprigkeit