Ihre Kollegin Klaudia Soczomska erzählt, dass der Schlesische Christkindelmarkt in Polen eine gewisse Bekannt- und Beliebtheit erlangt habe. "Ich habe es schon mehrmals erlebt, dass ich in Polen war und erzählte, dass ich in Görlitz wohne. Daraufhin haben mir verschiedene Leute gesagt, dass sie schon einmal auf dem Christkindelmarkt waren, obwohl sie gar nicht in der Nähe von Görlitz leben", erzählt sie.