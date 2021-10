Wie ernst die Situation ist, macht die Ankündigung des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz deutlich. Es betreibt die Krankenhäuser in Zittau, Ebersbach-Neugersdorf und Weißwasser. Ab Freitag gilt dort wieder ein Besucherstopp. Das heißt, dass Patientinnen und Patienten nur in Ausnahmefällen besucht werden dürfen. Dazu gehört die Begleitung von Sterbenden und Schwerstkranken oder der Besuch von Kindern und Jugendlichen durch ihre Eltern. Die Begleitung von Schwangeren bei der Entbindung bleibe aber weiterhin möglich, heißt es in einer Mitteilung der Krankenhäuser.

Die anderen Oberlausitzer Kliniken setzen trotz steigender Patientenzahlen weiter auf die 3-G-Regel und die Beschränkung der Besucherzahl. Aber die jeweiligen Isolierstationen für Covid-19-Patienten werden derzeit wieder eingerichtet bzw. erweitert. Aktuell sind fast 100 an Corona erkrankte Patienten in den Landkreisen Bautzen und Görlitz in stationärer Behandlung, einige davon auf der Intensivstation. Allein im Städtischen Klinikum in Görlitz hat sich die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten innerhalb einer Woche verdoppelt. Für den medizinischen Direktor des Städtischen Klinikums in Görlitz, Eric Hempel, eine ernstzunehmende Situation.