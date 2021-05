Tschechiens Außenminister Jakub Kulhanek teilte darüber hinaus am Freitag in Prag mit, dass sein Land von diesem Sonnabend an ausländische Corona-Impfnachweise aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Polen und der Slowakei anerkennen werde. Das sei eine Übergangslösung bis zur Einführung des geplanten digitalen EU-Corona-Passes, so Kulhanek. Voraussetzung ist, dass die erste Impfung mindestens 22 Tage zurückliegt. Die Lage in dem früheren Corona-Hotspot hat sich inzwischen sehr gebessert. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - liegt inzwischen bei 79.