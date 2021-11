Die Intensivtransportwagen der Dresdner Feuerwehr werden für die Verlegung von Corona-Patienten genutzt. Die vierte Corona-Welle bringt zahlreiche Krankenhäuser in Sachsen an ihre Grenzen.

Die Intensivtransportwagen der Dresdner Feuerwehr werden für die Verlegung von Corona-Patienten genutzt. Die vierte Corona-Welle bringt zahlreiche Krankenhäuser in Sachsen an ihre Grenzen.

Die Intensivtransportwagen der Dresdner Feuerwehr werden für die Verlegung von Corona-Patienten genutzt. Die vierte Corona-Welle bringt zahlreiche Krankenhäuser in Sachsen an ihre Grenzen. Bildrechte: dpa

Angesichts voller Intensivstationen will der Landkreis Görlitz mit der Verlegung von Intensiv-Corona-Patienten in andere Regionen beginnen. "Auf unseren Corona-Intensivstationen liegen derzeit 30 Infizierte. Wir können nicht mehr anders, um die notwendige Grundversorgung und Notfälle noch abfangen zu können", sagte Landrat Bernd Lange (CDU) am Donnerstag in Görlitz. Mit der Verlegung werde schnellstmöglich begonnen.

Insgesamt 14 Corona-Patienten aus Sachsen sollen in andere Bundesländer verlegt werden. Darüber informierte der zuständige Arbeitskreis der Innenministerkonferenz am Donnerstag. Zudem werden weitere 30 Patienten aus Bayern sowie zehn Patienten aus Thüringen in Krankenhäuser in Nord- und Westdeutschland transportiert. Die Verlegung der Patienten waren vorher nach dem sogenannten Kleeblatt-Konzept geprüft worden. Den Informationen zufolge, erklärten sich Krankenhäuser in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bereit, Patienten aufzunehmen.