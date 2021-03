Im Landkreis Görlitz sind nach aktuellem Stand 15 Schulen und zwölf Kitas von Covid-19-Infektionen betroffen. Mehr als 300 Kontaktpersonen aus diesen Einrichtungen befänden sich in Quarantäne, sagte der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) am Dienstag bei einem Online-Pressegespräch. Das entspreche mehr als einem Drittel aller angewiesenen Quarantänen in der Region. Lange habe eigentlich erwartet, dass der Freistaat aufgrund der fehlenden Tests die Öffnung der Schulen um eine Woche verschiebe.