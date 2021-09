Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in den vergangenen Wochen und Monaten täglich im Einsatz, um im Kreis Görlitz gegen das Coronavirus zu impfen. Den vorerst letzten Pieks im Impfzentrum gab es am Dienstag gegen 18 Uhr.

Es ist ruhig am Mittwochvormittag am Messe- und Veranstaltungsgelände in Löbau. Gestern noch standen hier am Eingang der großen Halle Sicherheitsmitarbeiter. Heute sind nur wenige Menschen zu sehen. Fast alle gehören zum Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Zusammenpacken, sauber machen und Aufkleber entfernen stehe auf der Tagesordnung. Auch Tom hat eine Aufgabe bekommen: "Ich mach die Markierungen vom Boden ab, die die Leute geleitet haben durchs Impfzentrum, damit sie auch wirklich wissen, wo sie hin müssen."