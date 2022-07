Täter überführt Wolfsrudel hat Schafe und Ziegen in Oberlausitz gerissen

Ministeriumseinschätzung: Weide fachgerecht abgesichert

Der Besitzer der Herde informierte die Fachstelle Wolf, nachdem er am 7. Juli ein totes und ein verletztes Schaf entdeckt hatte. Anhand der Verletzungen schloss ein Rissgutachter einen Wolf als "Täter" nicht aus. Erst am Vortag hatte der Besitzer die Weide eingezäunt und dabei zumindest theoretisch alles richtig gemacht, um Übergriffe von Wölfen auf die Herde zu verhindern. Zu diesem Schluss kam am Dienstag auch das zuständige Ministerium: "Der gesetzlich geforderte Mindestschutz für die Tiere war gegeben, bevor die Herde ausgebrochen ist." Doch als die Herde durch den elektrischen Weidezaun gebrochen war, wurde sie zur leichten Beute. Unklar ist bislang, was die Ziegen und Schafen veranlasste, aus der Weide auszubrechen - zumal zwei Herdenschutzhunde über die Tiere wachten.

Die Behörden kommen zu dem Schluss: "Was zum Herdenausbruch geführt hat, kann nicht abschließend rekonstruiert werden. Sowohl die Anwesenheit von Wölfen in der Nähe des Weideplatzes als auch eine Unruhe innerhalb der Herde können mögliche Ursachen sein." Haben Wölfe die Tierherde zum Ausbruch aus ihrer eingezäunten Weide bewegt oder gab es eine Unruhe unter den Tieren? Das kann das LfULG nicht mit Sicherheit sagen. Bildrechte: dpa

Schäfer: Zwei Herdenschutzhunde für derart große Herde zu wenig

Ein Oberlausitzer Schäfer meint, dass zwei Herdenschutzhunde zu wenig seien, um eine Herde dieser Größe zu schützen: "Einige Mitglieder des Wolfsrudels würden die Aufmerksamkeit der Hunde auf sich lenken, währenddessen andere Wölfe sich anschleichen und entweder die Herde in Panik versetzen oder sich ein Schaf greifen." Für diesen Schäfer gibt es nur drei Alternativen: Am Tag muss man als Schäfer oder Besitzer bei seiner Herde sein. "ich bin selbst von meinen Hütehunden schon auf die Anwesenheit von Wölfen aufmerksam gemacht worden." In der Nacht hilft nur das Einstallen. Die dritte Möglichkeit: "Die Zahl der Wölfe auf ein Maß reduzieren, welches dem natürlichen Umfeld angemessen erscheint. Sprich: die Wölfe zum Abschuss freigeben." Protest im Wollkleid: Gegen die weitere Ausbreitung wilder Wölfe trägt dieses Schaf ein Schild mit der Aufschrift "Ich bin kein Wolffutter!" Bildrechte: dpa

Der massive Riss unter den Weidetieren in Dauban ist Wasser auf die Mühlen der Wolfsgegner. Sie fordern schon lange die Zahl der Räuber in der Oberlausitz zu begrenzen und den streng geschützten Wolf zum Abschuss freizugeben. Ihrer Ansicht nach leben schon viel zu viele Wolfsrudel - nach Angaben des Wolfsbüros sind es 29 - in der Oberlausitz.