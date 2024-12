In Görlitz haben am Montagabend rund 100 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Zu dieser hatten die Bündnisse "Bürger*innen Görlitz", "Görlitz bleibt bunt" und "Klare Kante" nach dem brutalen Überfall von Rechtsextremen auf mehrere Menschen am Wochenende aufgerufen. Die Kundgebung fand im Anschluss an eine Mahnwache für die Opfer des Anschlags in Magdeburg statt, wie die Polizei MDR SACHSEN sagte.