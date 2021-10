Angemeldet war für Freitagabend eine Kundgebung mit 1.000 Teilnehmern. Sie wollten auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden auf Höhe der Anlagen des Hauptzollamtes gegen die Einschleusung von Migranten protestieren. In dieser Zeit sollte der aus Polen kommende Autobahnverkehr über den Parkplatz umgeleitet werden.

Einen anderen Versammlungsort habe der Antragsteller abgelehnt, heißt es vom Landratsamt. Stattdessen wandte sich die Partei per Eilantrag an das Verwaltungsgericht in Dresden. Das Dresdner Gericht bestätigte nun am Donnerstag das Verbot. Eine auch nur teilweise Sperrung der Autobahn oder die Umleitung des Verkehrs über den Parkplatz sei nicht möglich.