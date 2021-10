Anders sieht es im 60 Kilometer entfernten Weißwasser in der sächsischen Oberlausitz aus. Die Stadt hat seit 1990 mehr als 55 Prozent ihrer Einwohner verloren und zählt nun noch knapp 16.000.

Kreative Ideen vor Ort und zuletzt auch die "neue Landlust" hätten geholfen, den Trend etwas abzubremsen. "Eine Umkehr der demografischen Entwicklung ist aber nicht in Sicht", schreiben die Autorinnen. Grund dafür sei weniger der Wegzug als die hohen Sterbezahlen. Das Durchschnittsalter in besonders abgelegenen ostdeutschen Gemeinden liege bei 50 Jahren und damit fünfeinhalb Jahre höher als in Westdeutschland, hieß es. Insgesamt hat die Studie zwölf Gemeinden mit sehr unterschiedlicher Entwicklung untersucht.