"Die Strukturänderungen im neuen Finanzausgleichsgesetz werden den Landkreis extrem benachteiligen", meint Thomas Gampe als Finanzdezernent des Landkreises Görlitz. Bereits mehrfach hat der Görlitzer Landrat Bernd Lange in Dresden bei der Staatsregierung um Hilfe geben, um die Zahlungsunfähigkeit des Landkreises zu vermeiden. Doch bislang vergeblich. Nun überlegt der Landrat, gegen den Freistaat juristisch zu Felde zu ziehen, erwägt eine Klage. Möglicherweise gibt ihm dafür am kommenden Donnerstag der Kreistag grünes Licht.

Zittau wurde einst als "Die Reiche" bezeichnet und nennt sich immer noch so, obwohl der Stadtsäckel leer ist. Wo, was, wie gespart werden kann, darüber streitet am Montagabend der Stadtrat auf einer Sondersitzung.

Zittau wurde einst als "Die Reiche" bezeichnet und nennt sich immer noch so, obwohl der Stadtsäckel leer ist. Wo, was, wie gespart werden kann, darüber streitet am Montagabend der Stadtrat auf einer Sondersitzung.

Zittau wurde einst als "Die Reiche" bezeichnet und nennt sich immer noch so, obwohl der Stadtsäckel leer ist. Wo, was, wie gespart werden kann, darüber streitet am Montagabend der Stadtrat auf einer Sondersitzung. Bildrechte: Viola Simank/MDR

Zittau ist eigentlich pleite und nur mithilfe von Krediten und Rücklagen hält sich "Die Reiche", wie sich Zittau gerne selbst bezeichnet, über Wasser. Um finanziell nicht unter zu gehen, hat sich die Stadt vor zwei Jahren ein Sparpaket in Millionenhöhe, das Haushaltsstrukturkonzept, verordnet. 37 Einzelmaßnahmen sind darin aufgeführt, von Einsparungen bei der Feuerwehr über die Schließung der Schwimmhalle in Hirschfelde bis hin zur Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertagesstätten.

Doch in den vergangenen Monaten torpedierte der Stadtrat zum Teil sein eigenes Sparkonzept. Nach massiven Bürgerprotesten ist zunächst erst mal die Schließung der Schwimmhalle in Hirschfelde vom Tisch. Mit dem Hinweis auf die angespannte finanzielle Lage kippte der Zittauer Stadtrat dann den geplanten Erweiterungsbau der Parkschule. Hier machten die Linken und die AfD im Stadtrat gemeinsame Sache, zum Entsetzen vieler Befürworter der Schule. 220.000 Euro waren bereits in die Vorplanung geflossen. Die Stadt verzichtet nun auf Fördermittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro von der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker hatte vor einer Woche 850.000 Euro an die SAB zurück überwiesen. Das Geld hatte die Bank für den Neubau bereits auf ein Zittauer Konto eingezahlt.