In Görlitz wird an diesem Donnerstag der 25. deutsch-polnische Journalistenpreis verliehen. Oliver Schenk, Chef der sächsischen Staatskanzlei nimmt für das Gastgeberland Sachsen an der Festveranstaltung zur Verleihung des Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises im Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz teil, informierte die Staatskanzlei. Schenk werde gemeinsam mit den Bürgermeistern der Stadt Zgorzelec, Rafał Gronicz, und dem Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu, die Gäste willkommen heißen.

Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk wird am Abend den Sonderpreis "Journalismus in der Grenzregion" überreichen. Bildrechte: dpa

Schenk will den Sonderpreis "Journalismus in der Grenzregion" überreichen, der vom Freistaat Sachsen gestiftet wird. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Schauspieler, Kabarettisten und Brückepreisträger Steffen Möller. Die Preisverleihung wird im MDR-Livestream in Deutsch und in Polnisch übertragen.

Preis in fünf Kategorien