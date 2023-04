Ein weißer Fiat Ducato mit tschechischem Nummernschild überquert an der Zittauer Friedensstraße die Grenze nach Deutschland. Einer der Polizisten, die dort in einer Einbuchtung stehen, signalisiert mit seiner roten Kelle, dass der Mann rechts ranfahren soll. Sein Kollege spricht den Fahrer auf Tschechisch an und bittet ihn auszusteigen und die Türen zum Laderaum aufzumachen.

Deutsche und tschechische Polizisten gehen gemeinsam auf Streife

Die beiden Polizisten, die die Kontrolle durchführen, sind Teil eines 16-köpfigen deutsch-tschechischen Fahndungsteams, das Anfang April seine Arbeit aufgenommen hat. Ihre Diensträume hat die Gruppe in Hradek nad Nisou in Tschechien, rund zwei Kilometer von der deutschen Grenze in Zittau. Von hier aus geht es auf Streife im Grenzraum beider Länder. Dabei sitzt je ein deutscher und ein tschechischer Polizist im deutschen oder tschechischen Dienstfahrzeug. Der tschechische Polizist (l.) und der deutsche (r.) fahren heute gemeinsam Streife. Sie verständigen sich in einem Mix aus beiden Sprachen. Bildrechte: MDR (Jörg Winterbauer)

Zwei Jahre Vorbereitung auf gemeinsame Arbeit

Zwei Jahre hat sich das Team auf die gemeinsame Arbeit vorbereitet: Durch Sprachkurse und gemeinsame Schulungen in der Polizeischule in Prag. Außerdem gibt es schon seit längerem deutsch-tschechische Streifen. Diese sollen aber nun, da es ein festes Team mit gemeinsamen Räumlichkeiten in der tschechischen Dienststelle in Hradek gibt, viel häufiger stattfinden. Allein im April sind 50 gemeinsame Streifen geplant, rund dreimal so viele wie im Vormonat.

Informationsaustausch viel schneller

"Wir setzen große Hoffnungen in diese internationale Kooperation", sagt Christian Meinhold, der Leiter der Bundespolizeistation in Ebersbach, der gemeinsam mit seinen tschechischen Kollegen das Team in Hradek nad Nisou aufgebaut hat. Durch die Zusammenarbeit könnten zum Beispiel Informationen viel schneller ausgetauscht werden. Man dürfe nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Wenn die deutsch-tschechische Streife zum Beispiel eine Person kontrolliert, können die beiden Polizisten im jeweils eigenen Land nachprüfen, ob dort etwas gegen diese vorliegt. "Polizei" steht auf einer der Jacken und auf der anderen "Policie". In gemischten Zweierteams gehen die Polizisten auf Streife und führen ihre Kontrollen durch wie hier in der Friedensstraße in Zittau. Bildrechte: MDR (Jörg Winterbauer)

Schwerpunkt auf Schleuserkriminalität und unerlaubten Einreisen