Für besondere Verdienste um Erhalt und Vermittlung des baulichen und archäologischen Erbes werden in diesem Jahr elf engagierte Menschen und Gruppen mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz geehrt. Ausgezeichnet mit einer "Silbernen Halbkugel" wird auch die Evangelische Kulturstiftung Görlitz, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz in Bonn mitteilte. Der Stiftung sei es gelungen, nicht mehr gottesdienstlich genutzte und gefährdete Sakralbauten zu erhalten und zu pflegen. Die Preise werden am 22. Oktober in Berlin übergeben.