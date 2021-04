Ein Autobesitzer aus Ottendorf-Okrilla staunte nicht schlecht, als er am späten Dienstagabend hörte, wie sein Fahrzeug vom Grundstück fuhr. Nachdem er sich an die Polizei gewandt hatte, wurden sofort alle umliegenden Polizeireviere sowie die Bundespolizei informiert. In dem Auto im Wert von 27.000 Euro hatte der Besitzer nach Polizeiangaben den Fahrzeugbrief und seinen Reisepass zurückgelassen.