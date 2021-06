Baumaschinendiebe sind in Zittau an einem Zaun grandios gescheitert. Wie die Polizei berichtet, wollten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Radlader vom Gelände einer Baufirma stehlen. Beim Versuch, mit dem Fahrzeug den Metallzaun des Firmengeländes zu überwinden, verkeilte sich der Radlader im Zaun.