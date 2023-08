Metalldiebe sind Ende vergangener Woche in das ehemalige Kraftwerk Hirschfelde eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten sie mit einem Werkzeug den Grundstückszaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. In der Maschinenhalle demontierten die Täter mit Hilfe eines Seilzugs eine Turbine und stahlen Kupferkabel. Nach Angaben der Polizei verursachten die Einbrecher einen Schaden von insgesamt 10.000 Euro. Der örtliche Kriminaldienst ermittelt.

Im Kraftwerk Hirschfelde wurde eingebrochen und eine Turbine gestohlen. (Archivbild) Bildrechte: Stiftung Kraftwerk Hirschfelde