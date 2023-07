Magische Dreharbeiten gibt's in den kommenden Tagen im Kulturhaus, auch bekannt als "Ruhmeshalle", in Zgorzelec bei Görlitz. Für die Verfilmung des dritten Teils der erfolgreichen Kinderbuchreihe "Schule der Magischen Tiere", geschrieben von der deutschen Kinderbuchautorin Margit Auer, verwandelt sich die Ruhmeshalle in ein Naturkundemuseum. Dort soll im Film eine Fashion Show stattfinden.



Am Montag sind die Dreharbeiten gestartet. Am Set gesichtet wurde Reporterangaben zufolge auch Emilia Meier. Sie hat schon in den Verfilmungen der ersten beiden Teile die Rolle der Ida Kronenberg gespielt. Ihr magisches Tier im Film ist ein sprechender Fuchs.