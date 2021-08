Fahrzeugkontrolle Polizei erwischt mutmaßlichen Dieb mit sieben Kilo Drogen bei Ostritz

Keinen Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer – das sind nur einige der Vergehen, für die sich ein 30-jähriger Mann verantworten muss. Die Polizei hat ihn am Sonntagvormittag in Ostritz gestoppt – in einem gestohlenen Transporter. Nähere Untersuchungen des Fahrzeugs ergaben: Der Mann hat sich wohl noch mehr zu schulden kommen lassen.