In der Lausitz sieht Michael Fipper ein geeignetes Testfeld: "In gewisser Weise ist die Lausitz ein Paradebeispiel für das, was uns im Grunde genommen in den nächsten Jahren deutschlandweit erwartet, weil wir hier schon jetzt eine recht alte Bevölkerung sehen, wie wir sie realistischerweise in den nächsten Jahren auch in anderen Regionen Deutschlands sehen werden."