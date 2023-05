Bayerisch-sächsische Kabinettssitzung Dorfteich gegen Eierschecke: Süßer Deal zwischen Sachsen und Bayern

Es passiert hin und wieder, dass man Dinge erbt, die man nicht will. So war aus einem privaten Nachlass ein Dorfteich aus dem sächsischen Oppach an den Freistaat Bayern übergegangen. Der Verkauf zum symbolischen Preis zurück nach Oppach wurde ohne Probleme ausgehandelt. Vielleicht auch wegen einer zu erwartenden echt sächsischen Gaumenfreude.