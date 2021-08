Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Weißwasser im Landkreis Görlitz ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte wurde aus einer Wohnung eine Person leblos geborgen. Andere Bewohner des Hauses hatten das Gebäude selbstständig verlassen können.