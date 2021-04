In Hirschfelde reichen die Wurzeln der evangelischen Kirche bis ins 13. Jahrhundert. Von außen ein schlichtes Bauwerk, der Glockenturm wurde erst im 18. Jahrhundert ergänzt. Und trotzdem gehört die Kirche zu den ältesten Gotteshäusern in der Oberlausitz. Vielleicht auch deshalb birgt sie so viele Geheimnisse, die jetzt erst bei der Sanierung der kleinen Vorkirche entdeckt wurden. Manche waren unter dicken Putzschichten verborgen, wie Schriftfragmente, die bis zu 700 Jahre alt sein könnten.



Mit einer Lupen-Brille und einem witzigen Messer löste Torsten Niemoth vom Landesamt für Denkmalpflege vorsichtig einige Putzschichten von der Wand. Darunter werden Spuren von roter Farbe sichtbar. Wahrscheinlich Kritzeleien oder Inschriften, die mit einem Rötelstift an die Wand gemalt wurden. "Wer sich da in Hirschfelde verewigt hat, ist derzeit völlig unklar", sagt der Denkmalpfleger aus Dresden.