Der Talsperre Bautzen ist nicht nur ein riesiger Wasserspeicher, sondern auch ein beliebter Treff für Angler, Touristen und Badelustige. Doch der Tag am Strand kann ein schwieriges Vergnügen werden. An heißen Tagen sollte Man(n) oder Frau oder Kind viel trinken. Auch der gut gefüllte Picknickkorb gehört bei vielen Familien zur Standardausrüstung am Wasser. Das ist nicht nur am Bautzener Stausee so, sondern auch am Berzdorfer See oder am Geierswalder See.

Berzdorfer See: Die nächste öffentliche Toilette gibt es in diesem Bereich nicht in unmittelbarer Nähe. Bildrechte: Nikolai Schmidt

Und irgendwann müssen sich die Sonnenanbeter und Wasserratten erleichtern. Am Stausee in Bautzen gibt es dann Probleme. Eine Toilettenanlage gibt es bislang nicht. Die nächste öffentliche Toilette befindet sich im sechs Kilometer entfernten Rathaus.

Der Strand an der Talsperre in Bautzen. Doch wer einmal muss, hat bislang ein Problem: Es gibt keine öffentliche Toilette. Bildrechte: IMAGO

Die Not mit der Notdurft

Die Strandbar besitzt zwar keinen Trinkwasseranschluss, aber zumindest für ihre Gäste einen Toilettencontainer. Diesen möchte der Betreiber der Strandbar allerdings nicht für die Allgemeinheit öffnen, denn schon die Entsorgung der Notdurft seiner Gäste ist ohne festen Anschluss an die Kanalisation alles andere als preiswert.

Schöne Strände im Lausitzer Seenland, aber oft auch sehr weite Wege bis zur nächsten Toilette. Bildrechte: LMBV/Peter Radke

So mancher Badegast scheint sogar so scham- oder hilflos zu sein, dass die Notdurft ins Wasser verrichtet wird. Eine Frau erzählt von einem seltsamen Stück, welches ihr beim Schwimmen begegnet war. Zunächst hatte sie angenommen, es wäre ein morsches Holzstück. Doch das war ein Irrtum!

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nicht nur am Bautzener Stausee gibt es dieses Problem, sondern auch am Berzdorfer See oder im Lausitzer Seenland. Gerade an den gefluteten Tagebauen müssen mancherorts Touristen lange Wege in Kauf nehmen, um eine Toilette zu erreichen. Um das Problem zu lindern, haben Kommunen an den beliebtesten Stränden, wie am Nordstrand des Berzdorfer Sees mobile Toiletten aufstellen lassen. Doch an heißen Tagen bilden sich davor Schlangen, so dass sich einige lieber in die Büsche der Nordhalde verziehen.

Der Nordstrand am Berzdorfer See. An heißen Tagen Schlangen vor den mobilen Toiletten. Bildrechte: Stadt Görlitz

Ganz problematisch wird es für Menschen mit Behinderung. Bislang existiert noch kein Verzeichnis im Lausitzer Seenland über behindertengerechte Toilettenanlagen.

Erleichterung in Bautzen

Die Not der Badegäste ist den Anliegergemeinden bekannt, doch die finanzielle Not der Kommunen kann das Problem mit der Notdurft nicht lösen. Deshalb setzen viele Kommunen auf Fördertöpfe von EU, Bund und Land. Doch so etwas dauert. Für den Rettungsturm am Nordstrand des Berzdorfer See dauerte das Prozedere beispielsweise zehn Jahre. Noch länger bemüht sich wohl Bautzen um eine Toilettenanlage für das Ostufer am gleichnamigen Stausee.



Nunmehr Erleichterung im Bautzener Rathaus. Vor einigen Tagen flatterte ein Schreiben aus dem Sächsischen Wirtschaftsministerium in die Amtsstuben. Damit wird künftig der "Darmverkehr" am Ostufer des Stausees in die richtigen Bahnen gelenkt. Wann die öffentliche Toilettenanlage an der Talsperre Bautzen fertig sein wird, ist unklar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Toilettenanlage ist wirtschaftsnahe Infrastruktur