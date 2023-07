Ludwig Winter hat bei seinem Einkauf bisher nur positive Erfahrungen gesammelt. Auch wenn er mit den Kindern und im Trubel manchmal etwas Stress habe: "In dem Laden komme ich meistens einmal in innere Unruhe", sagt er. Es sei nicht so einfach wie sonst. "Das liegt vielleicht auch daran, dass der Laden etwas klein gebaut ist und trotzdem viel reingestopft wird und sehr viele Leute einkaufen."

Günstig oder nicht? Ich glaube, für 1,99 Euro könnten die im deutschen Angebot sein. Ludwig Winter

Ludwig Winter rechnet immer wieder: Wie viel kostet es in Euro. Doch die Heidelbeeren könnten auch in Deutschland im Angebot sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Während er eine Packung Heidelbeeren in der Hand hält richtet sich sein Blick auf ein grünes Schild und Winter sagt: "Borówka amerykańska. 300 Gramm, 11,99 durch 4,30. 8,60, also ungefähr 2,60 Euro. Günstig oder nicht? Ich glaube, für 1,99 Euro könnten die im deutschen Angebot sein." Der Vater muss beim Einkauf permanent von Polnischen Złoty auf Euro umrechnen. "Und dann geht es in den Kopf. Rechnerei! Geteilt durch 4,3." Auch dadurch dauere alles etwas länger. Doch durch die gute Vorbereitung zu Hause mit seiner Frau und mithilfe der App gehe es ganz gut.

Als er den Einkaufswagen nach draußen schiebt und die Sachen in den Kofferraum des Autos lädt, sagt Winter, dass er nicht alles bekommen habe und an manchen Stellen auch großes Gewühle gewesen sei – aber: "Für die Ersparnis lohnt es sich."

Auf dem kurzen Rückweg hält auch der Familienvater noch an der Tankstelle. "Und was noch sinnvoll ist, man darf über die Grenze bis zu 20 Liter mitnehmen, ohne das neu zu verzollen", sagt Winter, während er sein Fahrzeug mit Benzin füllt. Doch inzwischen werde auch kontrolliert und es werde gefragt, wie viel Benzin oder Zigaretten jemand dabei habe. Also aufpassen. "Ansonsten wird mit Strafe nach verzollt."

Noch bis Ende des Jahres soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in Polen wegfallen und Vater Winter wird in der kommenden Woche wohl wieder pünktlich um sieben Uhr am Supermarkt sein – um kein Angebot zu verpassen.