Eine Leitung im sekundären Kühlreislauf sei undicht geworden, hieß es. Um Schäden an den Pumpen zu vermeiden, habe man entschieden, die Anlage abzuschalten. Auf die Lausitzer Füchse hat das keine Auswirkungen: Die Saison für die Eishockeymannschaft sei beendet, so Pressesprecher Frank Budszuhn.

Allerdings betrifft es den Nachwuchsbereich. Dort werde nun überlegt, die jungen Spieler vorrübergehend in Niesky zu trainieren. Auch das öffentliche Eislaufen, Trainingszeiten für Sportvereine und Schulklassen und mögliche Veranstaltungen auf dem Eis müssen entfallen. Die Reparatur soll in den nächsten Wochen erfolgen, so dass die neue Eissaison ab Herbst regulär starten kann.