Hohe Stromkosten Jonsdorf startet Spendenaktion zur Rettung der Eishalle

Seit Jahren trainieren Vereine in der Eishalle in Jonsdorf. Schulkinder kommen zum Schlittschuhlaufen her und auch touristisch ist die Halle ein Ziel beim Urlaub in der Oberlausitz. Doch nun steht die Eishalle wegen hoher Stromkosten vor dem Aus. Die Gemeinde versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass es nicht so weit kommt.