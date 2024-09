Einige der Jugendabteilung sind in die Jugendabteilung nach Niesky gewechselt. Aber der Schritt in die dortige Regionalliga ist sehr groß. Da war der Zwischenschritt hier in Jonsdorf mit der Sachsenliga-Mannschaft schon optimal. Da konnten die Jungen und Mädchen einfach die Spielpraxis sammeln, die man braucht, um sich vielleicht für die nächste Liga zu entscheiden.