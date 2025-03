Die Stadt Weißwasser lässt in der Eisarena eine flexible Bande einbauen und beteiligt sich an den Kosten. Das haben die Stadträte am Freitagnachmittag in einer Sondersitzung beschlossen. Demnach soll die Stadt für 50 Prozent der Kosten eine Sportstättenförderung beantragen. Die andere Hälfte sollen sich die Stadt und der Eishockeyclub aufteilen.