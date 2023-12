In Niesky hat die Eishalle 450 Schlittschuhpaare im Verleih und an manchen Tagen sind alle auf dem Eis. "Es kommt vor, dass wir an einem Tag zwischen Weihnachten und Silvester 600 Leute auf dem Eis haben", sagt der Eismeister Steffen Hanzig. In Niesky ist die Eishalle bereits seit Ende Oktober geöffnet. Jeden Tag - auch am Heilig Abend - kommt Steffen Hanzig in den Freizeitpark Niesky, um die 1.800 Quadratmeter große Eisfläche zu pflegen. Bis zu 14 Mal am Tag sorgt Hanzig mit seiner silber-blauen Eismaschine für eine glatte Oberfläche: "Ein schönes Teil, das ist voll elektrisch. Wir haben 1.000 Liter Wasser getankt und haben ein Schneefach, wo wir den Abrieb, den Schnee aufnehmen." Hanzig zeigt auf das Heck der Maschine: "Das Hobelmesser nimmt etwas Eis ab und dahinter bringen wir mit dem Wischlappen wieder neues Wasser auf. Und dann alles ist glatt!"