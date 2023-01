Die Verständigung zwischen Schülern und Trainerin klappt entweder auf Englisch oder per Smartphone-Übersetzer. Mariya besucht außerdem an der Hochschule in Zittau einen Deutschkurs. Ihr letztes Schuljahr schließe sie gerade online auf Ukrainisch ab, erzählt die 17-Jährige. Ihre Heimat zu verlassen, ohne zu wissen, wann sie wieder zurückkommen können, sei sehr schwierig gewesen. Aber dafür gebe es in Deutschland sehr viele Leute, die sie und ihre Familie unterstützen und helfen. Dazu gehört auch das Trainingsangebot in der Eissporthalle Jonsdorf. Am 4. März können sich alle anschauen, wie schön Eiskunstlaufen sein kann. Dann ist eine Abschiedskür aller Gruppen geplant. Danach geht die Saison in der Eishalle Jonsdorf erst einmal zu Ende.