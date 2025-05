Bildrechte: TNN

Elchbegegnung Elch sorgt für tierisch große Überraschung im Wald bei Rietschen

12. Mai 2025, 17:00 Uhr

In der Oberlausitz ist seit einigen Tagen eine Elchkuh unterwegs. Eine Spaziergängerin ist dem Tier in einem Wald in der Nähe von Niesky begegnet. Zuletzt war Anfang 2024 ein Elch in der Oberlausitz unterwegs.