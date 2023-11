Ein Vorteil beim Elektrobus sei, dass die GVB ihn ohne Probleme laden könnte, während es an einer Wasserstofftankstelle vor Ort fehlt. Allerdings haben die Verkehrsbetriebe gar nicht vor, sich demnächst neue Busse zuzulegen, sagt Klimke. Der Fuhrpark der GVB sei auf einem aktuellen Stand und komplett, so dass für die nächsten rund vier Jahre keine Investitionen in die Flotte geplant sind. Bei den Tests sei es darum gegangen, erste Erfahrungen mit den neuen Antriebstechnologien zu machen.