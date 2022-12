Viele Menschen bringen die langen Wartezeiten auf Eltern- oder Wohngeld in finanzielle Schwierigkeiten. Anja Salditt von der Schwangerschaftsberatungsstelle der Caritas in Görlitz berichtet, es seien schon einige Frauen zu ihr in die Beratung gekommen, die in eine finanzielle Notlage geraten waren, weil sie sehr lange auf die Bearbeitung ihres Wohngeldantrages warten mussten. In Bezug auf Elterngeld sei ihr dieses Problem in ihrer Beratungspraxis bisher allerdings noch nicht begegnet.