In Weißwasser ist eine Großinvestition zur Neuansiedlung einer Spezialglas-Produktion geplatzt. Die Gesellschafterversammlung des Investors habe entschieden, die Unternehmensansiedlung in Weißwasser zu stoppen, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung Weißwasser mit.



Das Unternehmen plante am Standort des ehemaligen Neuwerks in Weißwasser Spezialglas für den medizinischen Bereich herzustellen.