Ein kleines Äffchen sorgt gerade in Görlitz für so manchen erstaunten Blick. Es turnt Häuserfassaden hoch und entwischt bisher jedem, der es fangen will. Das Rhesus-Äffchen war Anfang September gemeinsam mit seinem Kumpel bei seinem Besitzer in Löbau ausgebüxt. Während sein Kompagnon wieder eingefangen wurde und jetzt im Tierpark in Görlitz lebt, genießt Äffchen Nummer 2 noch seine Freiheit. Damit es endich ebenfalls eingefangen werden kann, startet Tierparkchef Sven Hammer einen ungewöhnlichen Aufruf an die Görlitzerinnen und Görlitzer: