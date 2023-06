In dieser Woche hat endlich auch im Obstbaubetrieb von Klaus Möse die Erdbeerernte auf dem Feld begonnen. Das liegt am Zittauer Stadtrand und ist auch für Selbstpflücker offen. Doch das Herzstück seines Betriebes befindet sich an andere Stelle. Es sind die vielen mit Folie überdachten Erdbeerreihen direkt am Hof im Zittauer Ortsteil Eichgraben. Hier werden die Früchte für den Verkauf gepflückt. Das Beste daran ist, dass sich sein Personal dafür nicht bücken muss.