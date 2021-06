In der "Erfinderkiste" werden die Kinder spielerisch mit der Natur vertraut gemacht. Sie erhalten Einblicke in die Lebensweise von Tieren oder lernen so ganz nebenbei Zusammenhänge aus Physik oder Chemie kennen. Dabei arbeiten die Kinder in sogenannten Forschungsgruppen zusammen, beispielsweise im Projekt "Gesundes Essen - gesundes Klima". Die Kinder bauen selbst Gemüse in Hochbeeten an. An Radieschen, Möhren und Co lernt der Nachwuchs nicht nur, was man alles aus Grünzeug machen kann, sondern auch, wie aufwendig es ist, Lebensmittel selbst zu erzeugen.