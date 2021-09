Am Sonntagvormittag strahlt die Sonne über dem Erlichthof in Rietschen. Am Eingang läuten die Glocken der Kirche den Erntedank-Gottesdienst ein. Der findet zeitgleich neben dem Herbstgartenmarkt statt. Mehr als 50 Menschen haben sich vor der großen Bühne eingefunden und lauschen der Musik und den Rednern. Mit jeder Minute, die vergeht, strömen immer mehr Besucher auf das Gelände. Maximal 1.000 Leute sind wegen der Corona-Beschränkungen zugelassen. Auf dem gesamten Areal haben etwa 70 Händler ihre Stände aufgebaut. Sie kommen aus der näheren Umgebung und aus Polen.

Neben den vielen kulinarischen und handwerklichen Angeboten sind auch mehrere Informationsstände aufgebaut. Pilz-, Kräuter-und Apfel Experten beraten die Besucher. Vor allem am Stand von Sachsenforst bleiben die Leute immer wieder stehen. Giftige und genießbare Pilze liegen dort auf dem Tisch. Fragen seien erwünscht, sagt ein freundlicher Mitarbeiter. Auch an die Jüngsten wurde gedacht. Es gibt zahlreiche Mitmach- und Bastelangebote, wie Ponyreiten, ein Spielmobil oder das Armbrustschießen.

Am Sonnabend hatte der Erlichthof zum Fischerfest geladen. Bereits am Vormittag waren viele Besucher auf das Gelände gekommen, um sich den ersten Fischzug nicht entgehen zu lassen. Zwei Weitere folgten an diesem Tag. Doch es gab nicht nur was fürs Auge. Der frisch gefangene Fisch wurde köstlich zubereitet und durfte an den vielen Tischen probiert werden.