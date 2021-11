Wie sieht der Alltag der Deutschen aus, wie der Alltag in Polen? Welche Themen bewegen die Menschen beiderseits der Neiße? Darüber berichten deutsche und polnische Journalistinnen und Journalisten künftig gemeinsam aus dem neuen binationalen Studio des MDR in Görlitz. Es sei wichtig, sich auszutauschen, die Perspektiven zu wechseln und so ein besseres gegenseitiges Verständnis zu wecken, sagte Sandro Viroli, Direktor des Landesfunkhauses Sachsen, im Vorfeld der Eröffnung. "Unser Ziel ist, dass die Berichterstattung nicht an der Grenze endet." Dafür arbeitet MDR SACHSEN mit dem polnischen Partnersender Radio Wrocław zusammen.

Klaudia Kandzia gehört der deutschen Minderheit in Polen an. Sie will Themen in Polen suchen, die Deutsche interessieren und umgekehrt. Das seien oft Alltagsgeschichten: "Ich werde sehr oft gefragt: Wie feiert ihr denn Weihnachten, was ist ein Reformationstag, was muss ich wissen, wenn ich nach Deutschland fahre?" Auch Sprache sei ein wichtiges Thema.