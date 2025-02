Viele Bürger lehnen eine Erweiterung des Asylheims ab

Bei den Einwohnern von Niesky löst das Ängste aus. "Ich bin nicht dafür", sagt eine 90-Jährige, die in der Innenstadt wohnt. "Wir sind genug Leute." Ein älterer Herr vor einem Einkaufsmarkt fragt: "Was gehören die hierher? Soviele Ausländer, was sollen die dort draußen? Die sollen nach Afghanistan oder wo sie her sind zurück." Er wohne nicht in Niesky, deshalb habe er mit den Flüchtlingen im Ort auch nichts zu tun, sagt der Mann auf Nachfrage.



"Wir haben genug Asylbewerber und die haben auch schon genug Untugenden gemacht hier", sagt eine weitere Seniorin, als sie auf die Erweiterungspläne für das Asylbewerberheim angesprochen wird. Sie sei deswegen beunruhigt. Problematisch findet sie, dass sich in der Nähe des Heims ein Kindergarten befindet. Asylbewerbern begegnet sei sie noch nie. Das Heim liege "weit draußen". Sie wohne in der Innenstadt.

Heim am Stadtrand neben einer Industriebrache

Das Asylbewerberheim an der Fichtestraße besteht seit 2015. Es liegt versteckt am Stadtrand neben einer großen Industriebrache. Nur ein schmaler Weg hinter einem Wäldchen führt dorthin. Ein paar Fahrräder stehen eingeschneit vor der Unterkunft. Überwachungskameras an allen Hausecken. Hinter einem weit geöffneten Zimmerfenster telefoniert ein Bewohner lautstark über sein Handy. Er winkt herüber. Sonst ist es ruhig um das Heim.

Flüchtlinge nicht mehr erwünscht

Ein Sichtschutzzaun trennt das Gelände des Asylbewerberheims von einem benachbarten Fitnessstudio. Am Freitagvormittag herrscht hier reger Betrieb. Die Mitarbeiterin hinterm Tresen sagt, auch Flüchtlinge aus dem Heim nebenan hätten hier schon trainiert. Jetzt wolle man die aber nicht mehr als Kunden. "Die Männer seien mit einer anderen Kultur aufgewachsen", begründet die Angestellte. Mehr will sie dazu nicht sagen.



Insgesamt sei es um das Heim aber ruhig. Dass die Frau nach einem Spätdienst um 22 Uhr das Studio auch schon mal allein zusperrt, stört sie nicht. Angst habe sie dabei nicht. Aber auch sie möchte nicht, dass in der Nachbarschaft Container für mehr Flüchtlinge aufgestellt werden.

Wachdienst dauerhaft vor Ort

Im Unterbringungskonzept des Landkreises steht für das Heim in Niesky: "In dieser Gemeinschaftsunterkunft wird eine bestimmte Klientel an Asylsuchenden untergebracht, die nicht mit einer Vielzahl anderer Personen gemeinsam untergebracht werden können."



Gemeint sind Straftäter und psychisch Kranke. Für die Unterbringung dieses Klientels hat das Heim eine besondere Sicherheitsausstattung, zum Beispiel einen Wachdienst und eine Schleuse, damit niemand einfach so ins Haus gelangen kann. Ein Wachmann ist tagsüber da, nachts sind es zwei. Auch eine Sozialarbeiterin sei regelmäßig vor Ort, heißt es vom Landratsamt.

Jeder vierte Bewohner ein Straftäter

Nach Angaben der Behörde leben im Asylbewerberheim Niesky derzeit 14 Männer, die straffällig geworden sind – hauptsächlich geht es da um Diebstahl, Drogendelikte, Streitereien zwischen den Bewohnern im Heim. Laut Polizei spielt auch Alkoholabhängigkeit eine Rolle. Personen, die wegen psychischer Erkrankungen eine Gefahr sein könnten, lebten keine mehr im Asylbewerberheim, sagt Vize-Landrat Thomas Gampe. Eine Person, bei der das der Fall war, sei inzwischen im Gefängnis.

Jeder vierte Bewohner ein Straftäter – diese Zahl machte nach der Stadtratssitzung Anfang Februar in Niesky die Runde und sorgte für Entsetzen. Hunderte unterzeichneten eine Online-Petition, die ein AfD-Stadtrat gegen das Heim gestartet hatte. Initiator Thomas Christgen werden Verbindungen zu den "Schlesischen Jungs Niesky" nachgesagt – einer Gruppe Rechtsextremisten, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Seine erste Petition wurde von der Plattform change.org gelöscht. Eine Sprecherin des Portals teilte auf Nachfrage mit, die Petition habe gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Hassrede oder die Verbreitung von Falschinformationen hätten keinen Platz auf der Website. Eine zweite, dann von Christgen neu gestartete Petition, ist noch online.

Schweigen aus Furcht vor Anfeindungen

André Schulze, ehemaliger Citymanager und Mitglied der Wählervereinigung "Bündnis H.E.R.Z für Niesky" bereitet die Stimmungsmache gegen das Heim Unbehagen. Sorgen vor zunehmender Kriminalität bei einer Erweiterung des Heims würden geschürt durch gezielte Fehlinformationen, beklagt Schulze. Menschen, die die Debatte versachlichen wollten, würden resignieren. "Die sagen, ich halte mich da jetzt raus. Ich will keinen Ärger haben und nicht angefeindet werden", beobachtet Schulze.

Von Landratsamt und Stadtverwaltung fordert das Bündnis in einem offenen Brief einen sachlichen und konstruktiven Dialog. "Berechtigte Fragen von Anwohnern" sollten gehört und das Sicherheitsgefühl der Menschen durch ein angepasstes Sicherheitskonzept für das Heim gestärkt werden, heißt es in dem Brief. Tatsächlich werde dieses mehrere Jahre alte Konzept derzeit überarbeitet, sagt Thomas Gampe von der Landkreisverwaltung. Dabei würden Probleme außerhalb des Asylbewerberheims stärker in den Blick genommen, verspricht der Vize-Landrat. Stadtverwaltung und Polizei sollen daran mitwirken.

Letztere bewertet die Sicherheitslage um das Heim als "komplett unspektakulär". Das Asylheim sei kein besonderer Kriminalitäts-Schwerpunkt in Niesky, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Im vergangenen Jahr gab es dort elf Polizeieinsätze – unter anderem wegen Diebstahl innerhalb der Unterkunft, Streitigkeiten zwischen Bewohnern und Verstößen gegen die Hausordnung.

Aus polizeilicher Sicht begehen die Insassen des Heimes nicht mehr Straftaten als andere Bewohner der Stadt Niesky. Anja Leuschner Polizeidirektion Görlitz