Kürzlich hatte die polnische Regierung die Zulassung für den Braunkohletagebau in Turów bis 2044 verlängert. Dies stieß in Tschechien und in Sachsen auf Kritik. Am Freitag hatte der EuGH seinen Entschluss veröffentlicht, wonach der Tagebau eingestellt werden muss. Die einstweilige Anordnung geht auf eine Klage Tschechiens gegen das Nachbarland zurück. Die Regierung in Prag hatte am Freitag erleichtert auf die einstweilige Anordnung reagiert. Auch in Sachsen löste der Beschluss des Gerichts positive Reaktionen aus. Daniel Gerber, klimapolitischer Sprecher der Fraktion der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, begrüßte die Entscheidung des EUGH: "Das ist ein wichtiges Signal aus Luxemburg. [...] Das entschiedene Handeln der Tschechischen Republik hat dies ermöglicht. Doch auch auf der deutschen Seite hätte die Tagebauerweiterung massive Auswirkungen."

Tschechein befürchtet Lärm- und Umweltbelastungen durch die Vergrößerung des Tagebaus. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK