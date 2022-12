Öffentlicher Nahverkehr Ab neuem Jahr gemeinsames Ticket für Görlitz und Zgorzelec

Görlitz und das benachbarte Zgorzelec in Polen wachsen seit Jahren an der Neiße zusammen. Bisher gab es jedoch noch eine Fahrscheingrenze im öffentlichen Personennahverkehr. Wer also bisher von Görlitz aus zu den polnischen Nachbarn fahren wollte, brauchte ein Ticket auf deutscher Seite und eins in Polen, wenn die Fahrt dort weitergehen sollte. Das soll sich im Busverkehr nun ändern.